In Liguria la mobilità elettrica diventa un’opportunità per il turismo con eVISO

Il turismo cambia, si evolve, si fa sempre più attento all’ambiente. In Liguria, dove ogni estate milioni di visitatori raggiungono borghi affacciati sul mare, vigneti arroccati e sentieri immersi nella natura, è in atto una trasformazione silenziosa ma decisiva: la mobilità elettrica non è più una tendenza del futuro, ma una scelta concreta di viaggio per un numero crescente di persone. Ed è proprio su questo terreno che interviene eVISO, azienda tech specializzata nella fornitura di luce e gas e servizi energetici, lanciando una nuova campagna dedicata alle strutture ricettive, ai ristoranti, ai negozi e agli agriturismi della Riviera.

L’obiettivo è semplice quanto strategico: permettere a chi opera nel turismo e nel commercio di cogliere le opportunità offerte dalla diffusione dei veicoli elettrici. Offrire una colonnina di ricarica ai propri clienti oggi non è solo un gesto di attenzione, ma un vero e proprio vantaggio competitivo. Un valore aggiunto che può attirare nuovi ospiti, farli restare più a lungo, invogliarli a tornare e migliorare la reputazione della struttura, soprattutto online.

“Negli ultimi anni la Liguria ha dimostrato grande sensibilità verso l’innovazione sostenibile”, racconta Fabio Piletto, Area Manager di eVISO per la Liguria. “Installare una colonnina di ricarica significa mandare un messaggio preciso: siete i benvenuti, anche con la vostra auto elettrica. È un servizio che viene sempre più richiesto, soprattutto da una clientela internazionale e attenta all’ambiente. Con eVISO vogliamo semplificare questo passo, offrendo soluzioni chiavi in mano, studiate in base alle esigenze di ogni attività”.

I benefici sono molteplici e tangibili. Aumenta la visibilità su app e portali che segnalano i punti di ricarica, cresce la possibilità di intercettare nuovi segmenti di clientela e, nei locali pubblici, si registra spesso un incremento nello scontrino medio, perché chi ricarica tende a fermarsi più a lungo. Ma la transizione elettrica non riguarda solo gli ospiti: molte strutture stanno iniziando a dotarsi di wall box anche per i propri dipendenti, come forma di welfare aziendale. Un gesto concreto, che migliora il clima interno e rafforza l’immagine green dell’impresa.

Non sono rari i casi di strutture alberghiere che dopo aver installato una doppia colonnina da 22 kW hanno notato un aumento di richieste da parte di turisti provenienti soprattutto dal nord Europa o di agriturismi che hanno fatto una scelta simile, puntando su una wall box per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più orientata alla sostenibilità.

Anche l’aspetto normativo e fiscale gioca a favore di chi decide di investire nella mobilità elettrica. Le colonnine possono rientrare in programmi di incentivo, permettono di accedere a certificazioni ambientali e migliorano il posizionamento della struttura in ottica ESG. Inoltre, eVISO offre soluzioni dedicate anche per le due ruote: e-bike e scooter elettrici, sempre più presenti nelle località turistiche, possono essere ricaricati con dispositivi compatti e intuitivi.

E per chi si chiede quanto tempo serva per ricaricare un’auto elettrica, la risposta è rassicurante: con una colonnina da 22 kW si può arrivare all’80% della carica in circa due ore, il tempo perfetto per un pranzo, una visita al borgo o una passeggiata in spiaggia. L’autonomia dei veicoli elettrici è ormai ampia – si va dai 250 ai 600 km – e la tecnologia continua a fare passi avanti, migliorando l’esperienza di viaggio anno dopo anno.

In un momento in cui la sostenibilità non è più un optional, ma un criterio fondamentale nelle scelte dei viaggiatori, dotarsi di un servizio di ricarica rappresenta una mossa intelligente, capace di unire responsabilità ambientale e ritorno economico. Con questa campagna, eVISO si propone come partner affidabile per guidare le imprese liguri verso un futuro più green, efficiente e accogliente.

