Triathlon, Doria Nuoto Loano presente a Varedo per la seconda tappa del Circuito nord ovest

"Vittoria per Chiara Guarisco, 19^ Tosca Pelle al femminile, medaglia di bronzo per Ludovico Trincheri e 9^ posizione per Ettore Durante - fanno sapere dal sodalizio loanese - Esperienza positiva nelle categorie giovanissimi per Pietro Folco, Achille Biondolillo, Gioele Gentile e Pietro Isnardi".