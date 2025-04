Lo Sharin Judo Savona brilla in tutta Italia: De Martino d’argento, i giovani sul podio

È stata una grande domenica per lo Sharin Judo, che porta a Savona la medaglia d’argento della Coppa Italia A2 con Laura De Martino e il terzo posto nella gara a squadre dei ragazzi al Trofeo “Città di Cavagnolo” (Torino).

Laura De Martino torna sul podio di una competizione nazionale dopo un periodo di infortuni: l’atleta savonese si è fermata solo in finale per l’oro, dopo aver vinto quattro incontri. Intanto, i judoka nati negli anni 2014-2015 sono saliti sul podio in una gara che ha visto la partecipazione delle migliori squadre di Piemonte e Liguria.

Nella gara individuale si segnalano i primi posti di Michele Ottavini, Nicolò Vincenti, Matteo Scheul e Adele Baglietto; medaglia d’argento per Lorenzo Scheul ed Edoardo Zunino; terzo posto per Sofia Spina.

Un entusiasta presidente Piperis ha applaudito i risultati della famiglia Sharin:

"La soddisfazione è grande, perché in una sola giornata raccogliamo successi sia a livello assoluto che giovanile, passando da Napoli a Cavagnolo: un doppio successo che testimonia la forza dell’intero team!"