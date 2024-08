Calcio. L'assessore Rossello conferma il summit per il sintetico al Bacigalupo: "Ottimismo e realismo, dobbiamo muoverci con le nostre forze"

Anche l'assessore Rossello ha confermato quanto anticipato la scorsa settimana, con gli incontri svolti insieme alla Polisportiva Savona, il Savona FBC e la Lega Nazionale Dilettanti per trovare una soluzione comune che porti all'installazione del manto in sintetico. Un percorso che ha preso il via, seppur l'amministrazione invochi prudenza.

“Bisogna essere ottimisti ma realisti – spiega l'assessore allo Sport del Comune di Savona Francesco Rossello – E' evidente che bisogna andare nella direzione del recupero totale dello stadio, ora recuperato solo parzialmente, sapendo che è in una posizione infelice e permette operazioni limitate. Bisogna sfruttarlo al massimo per quello che è possibile e consentito dalla legge".

"A Savona non abbiamo un Gozzi come a Chiavari o un Volpi come lo è stato per la pallanuoto a Recco, quindi non abbiamo un investitore e dobbiamo muoverci con le nostre forze. Se la strada fosse quella di un mutuo dovremmo percorrerla con grande responsabilità, facendo degli accantonamenti ma sapendo anche che sono molti gli impianti sportivi in città che hanno bisogno di investimenti - conclude Rossello - Stiamo ragionando su quale strada percorrere e sappiamo di avere un interlocutore affidabile”.