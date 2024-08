Calciomercato. La Lucchese annuncia l'arrivo del "Giocoliere", Gabriele Giacchino vola in Serie C e diventa rossonero

Un contratto annuale con opzione per il rinnovo. E' questa la formula con la quale la Lucchese ha ingaggiato Gabriele Giacchino.

L'attaccante esterno, dopo tanti contatti di mercato avvenuti durante le settimane estive, ha quindi deciso di approdare nella storica e blasonata toscana che milita in Serie C. Immancabile la presentazione social da parte del reparto comunicazione della Lucchese, con l'ala savonese ribattezzata "Il Giocoliere".

Il comunicato:

"La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Gabriele Giacchino, attaccante classe 2003 che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo

Giacchino è cresciuto nelle giovanili del Genoa dove ha vinto anche un titolo con l’Under 18, per poi trasferirsi in Serie D con Asti e Casale, mettendo a referto 10 gol in 95 presenze.

Benvenuto Gabriele e in bocca al lupo"