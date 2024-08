Calciomercato. Secondo colpo della Sanremese in poche ore, tesserato Alberto Grancara

La nota matuziana:

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo fino al 30 giugno 2025 con il centrocampista Alberto Grancara che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato a Vicenza il 24 settembre 2003, Grancara è un centrocampista centrale che può essere utilizzato anche come trequartista. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha vestito le maglie di Arzignano, Montecchio Maggiore e United Riccione con Mister Gori.

“Sono veramente contento di entrare a far parte di questa società storica come la Sanremese, ho delle buone sensazioni riguardo questa stagione dato che c’è tutto a disposizione per fare bene. Volevo ringraziare il mister e tutta la società per l’opportunità che mi è stata concessa. “