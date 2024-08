Calciomercato, Albenga. Dopo Pinna c'è Luis Enrique, anche Giappone e Nord Europa nella carriera della punta brasiliana

Sta inevitabilmente accelerando, in vista dell'amichevole ufficiale di giovedì con il Pontelungo la serie di ufficializzazioni da parte dell'Albenga.

Stamane le novità si sono concentrate in attacco, con la conferma dell'ingaggio, già anticipato a inizio mese di Giovanni Pinna, attaccante sardo classe 2001 ex di Bosa, Latte Dolce, Muravera, Arzachena e Real Casalnuovo (dove nell'ultima stagione ha messo a segno 9 reti).

La novità è Luis Enrique Farinhas Taffner, andato a segno sabato pomeriggio nel 4-0 contro il Taggia. La punta italobrasiliana classe 1998 è un autentico globetrotter del pallone, iniziando dal paese verdeoro con i settori giovanili di Flamengo e Botafogo, passando per il Portogallo, il Nord Europa (Finlandia e Danimarca), il Giappone con il Kataller Toyama, fino ad arrivare all'ultima esperienza in Italia con la casacca del Livorno.