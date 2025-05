Calcio. Il Pontelungo scrive un'altra pagina della proprio storia, l'1-1 con la Sampierdarenese vale l'accesso ai playoff

É un Pontelungo storico quello che pareggia 1 a 1 in casa della Sampierdarenese e conquista per la prima volta nella storia i playoff di Promozione!

A passare in vantaggio é subito la formazione amaranto che la sblocca con Delfino che é bravo in mischia e girare in rete! La squadra genovese ha subito l’occasione di pareggiare ma Fiorucci viene murato da un grande Breeuwer. Ad inizio ripresa é Chiarabini a pareggiare il conto delle reti, un goal che però non basta per conquistare gli spareggi promozione, gli uomini di Zanardini scrivono una pagina di storia!

Sarà ora sfida alla Sestrese Bor., una gara da giocare in spensieratezza e giocarsi a viso aperte le proprie carte.





SAMPIERDARENESE - PONTELUNGO 1-1

Marcatori: 15’ Delfino, 53’ Chiarabini.

Sampierdarenese: Bulgarelli, Galluccio, Sarpa (75’ Daglio), Bruni (58’ Testore), De Simone, Fioruc ci (75’ Ferrante), Chiarabini, Cadenasso, Durante C. (75’ Pittaluga V.), Argeri, Costa (52’ Biagini).

A disposizione: Tufina, Marino, Patrone, D’Artibale.

Allenatore: R. Pittaluga



Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Corciulo, Roascio, Calandrino M., Farinazzo, Delfino, Asteggiante, Ardissone, Marquez, Chariq (72’ Trucchi).

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Ferrari, Badoino, Cassiano, Pulera, Fazio.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Bergonzi di Savona