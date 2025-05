Calcio. Eccellenza, è salvezza diretta per la S.F. Loano. Cattardico: “Stagione difficile per tutti, ma il traguardo è meritato” (VIDEO)

Tira un sospiro di sollievo la San Francesco Loano, che travolge 4-0 la Praese conquistando la salvezza diretta all'ultima giornata. Un traguardo meritato per mister Cristian Cattardico nelle dichiarazioni a caldo subito dopo il triplice fischio: “E' stata una stagione difficile per tutti, ma credo che alla fine la salvezza sia meritata: dalla partita con il Pietra, seguita dal successo in trasferta contro il Baiardo, abbiamo capito di avere le carte in regola per mantenere la categoria. Ora è giusto festeggiare, da domani si penserà al futuro. Una dedica? Alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina nei momenti più delicati durante l'anno”.