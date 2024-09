E' stato lo stesso attaccante ingauno classe 1998 ad annunciare sui social la sua prossima destinazione: Nicolò Alfano è un nuovo giocatore nell'Olginatese.

Sarà quindi l'Eccellenza lombarda la nuova casa dell'attaccante ex Albenga. Per Alfano è un ritorno in Lombardia dopo l'esperienza col Pavia, inframezzata dalla breve parentesi in bianconero.

Precedentemente non era mancata nemmeno l'avventura in Toscana, con la Sestese, preceduta dalle stagioni con Pietra Ligure, Albenga ed Alassio.