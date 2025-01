Pallanuoto UISP, Sori interrompe la corsa del Loa Waterpolo: cinghiali ko 10-14

Si ferma dopo due vittorie consecutive la corsa del Loa Waterpolo: ieri sera, a Loano, il team di Tiziano Bottelli ha perso 10-14 contro il Sori nel match valido per la decima giornata del campionato ligure UISP di pallanuoto.

Illusorio il 6-3 in favore dei cinghiali loanesi dopo il primo tempo: gli ospiti infatti hanno saputo rimontare e far loro la partita portandosi a casa sia il secondo che il terzo tempo, entrambi con parziale favorevole di 5-2. L'1-0 per il Sori nell'ultima frazione di gioco ha definitivamente modellato il risultato in favore del team genovese.

A segno per Loano sono andati Rebaudo (3), Toscano, Muratorio (2), Giordano (2), Monticelli (2). Nel prossimo turno, in programma venerdì 7 febbraio, Loa Waterpolo sarà di scena in trasferta contro lo Sturla (ore 21.30 - piscina Sciorba, Genova).



A.S.D. Loa Waterpolo - R.N. Sori 10-14

A.S.D. Loa Waterpolo: Biglia, Rebaudo 3, Gattuso M., Leali, Giordano 2, Monticelli 2, Toscano 1, Damiano, Alessi, Colombo, Muratorio 2, Soldati, Sattanino, Lanaro, Gattuso G. Allenatore: Tiziano Bottelli.

R.N. Sori: Pittatore, Freddani 1, Di Stasi 1, Morotti 3, Canepa 1, Coli, Rastelli, -, Megna 1, Bianchetti 1, Cipollina, Avegno, Penco 6. Allenatore: Luigi Avegno.

Arbitro: Carlo Salino.