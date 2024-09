Calcio. Vado, senti Bussaglia: "Per sognare in grande è necessario fare punti anche nelle giornate meno brillanti" (VIDEO)

Quando una carriera è stata spesa per la quasi totalità tra Serie B e Serie C si può comprendere subito il contributo a livello di esperienza che un giocatore è pronto ad offrire alla causa.

Così è anche per Andrea Bussaglia, l'ex centrocampista di Cittadella, Livorno, Monopoli e Pro Sesto, arrivato in estate al Chittolina per contribuire a spingere il Vado verso un campionato da primato.

Un obiettivo ambizioso, il cui raggiungimento passa anche da partite sofferte come quella vinta sabato scorso (2-1) con il Novaromentin.