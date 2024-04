Coppa Liguria di 2° Categoria. Il Dego non muore mai, supera la Casellese al 120' e la spunta ai rigori

E' stata una partita a dir poco sofferta per il Dego, ma il successo ai rigori di questa sera contro la Casellese, testimonia ancora una volta le qualità mentali della squadrad di mister Brignone.

Oltre ai valori tecnici esibiti in campo per tutta la stagione, il team valbormidese ha mostrato grande forza di volontà e carattere, cercando fino alla fine l'episodio giusto per riuscire a qualificarsi alla finalissima di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

L'approccio al match è stato dei migliori, con il gol di Simone Basso in apertura, ma tutta la partita è stata vibrante su entarmbi i fronti, con numerose opportunità sia per i padroni di casa che per gli ospiti.

Il gol di vantaggio dei valbormidesi ha portato la contesa ai supplementari dopo l'1-2 di due settimane fa: qui Maggiari, al 104', ha gelato le speranze dei savonesi, bravi però a non mollare fino al 120' quando l''arbitro Ferretti ha decretato il penalty per un tocco di mano in area. Dal dischetto si è presentato Rebella, per il 2-1 definitivo.

Spazio quindi ai calci di rigore, dopo il Dego si è dimostrato infallibile: 4-1 il computo dagli undici metri. La festa e la qualificazione alla finale sono biancoblu.