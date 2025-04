Calcio, Baia Alassio Auxilium. Domenica sarà svelata una targa in onore di Sergio Zenari

La nota giallonera:

Domenica al Ferrando, un momento speciale nel ricordo di Sergio Zenari.

Prima dell’inizio della partita, accoglieremo con affetto i familiari di Sergio e, insieme ai dirigenti della Baia Alassio Auxilium, scopriremo una targa in suo onore.

Nel luogo dove ha vissuto tante stagioni indimenticabili, crescendo ragazzi, trasmettendo valori e passione, vogliamo lasciare un segno concreto del nostro grazie.

Sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare un uomo che ha dato tutto per il calcio alassino.

Per l’occasione, l’ingresso sarà gratuito per tutti gli alassini: un invito a essere presenti, per rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia sportiva della nostra città.