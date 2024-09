Bocce, volo. La Letimbro è vicecampione d'Italia, i savonesi si arrendono solo al Rosta in finale

Ha sfiorato l'impresa la Letimbro, chiudendo al secondo posto al campionato italiano di bocce, specialità volo, nelle gare a terne della categoria D. I savonesi sono stati sconfitti in finale 10-7 dal Rosta. L'ottimo risultato è stato ottenuto da Andrea e Ino Ottonello e dal presidente Francesco Lirosi.

Scudetto tricolore anche per la valdostana Nus, l'alessandrina Stazzanese e la torinese Rosta, a porre le firme sui titoli italiani a terne delle categorie B e C , in occasione dei campionati italiani ospitati dalla Sarzanese con la direzione arbitrale di Andrea Lombardi.

Impeccabile l'organizzazione della società presieduta da Mauro Della Tommasina, che si è avvalso della preziosa collaborazione tecnica di Ermanno Maja. Numeroso il pubblico presente non solo sui campi principali del bocciodromo di Sarzana, ma pure sulle sedi utilizzate in fase di qualificazioni. Il successo della manifestazione è stato sottolineato dalle parole del consigliere federale Maria Giardo e dal sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli.

Nella categoria B sono saliti sul gradino più alto Paolo Contoz, Guido Ducourtil, Emanuele Soggetti. I valligiani hanno prevalso in finale per 13-5 nei confronti della ligure Cellese di Loris Ferrero, Alessio Ratto, Bruno Murialdo. In semifinale si sono arrese il Gaglianico di Enzo Granaglia, Alessio Bonello, Stefano Aliverti, superati 13-6 dal Nus, e il Pianezza di Sergio Tiotto, Danilo Rampini, Claudio Caselletto, sconfitti 13-0 dalla Cellese.

A premiare con l'oro la Stazzanese è stata la terna composta da Giuliano Ghiglione, Daniele Spada, Fulvio Rampini. Nulla da fare per la Vazzolese di Mauro Bazzo, Roberto Bazzo, Pietro Zanella, costretti ad arrendersi nel match conclusivo sul filo di lana (10-9). Le medaglie di bronzo sono finite al collo di Aldo Camino, Mario Giacomello, Angelo Masera, portacolori della Chierese, pure loro beffati al fotofinish (10-9 dai Bazzo), e di Claudio Campia, Massimo Stura, Marco Rossino, battuti 12-6 dagli alessandrini.