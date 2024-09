Calcio, Vado. De Lucia dopo il rovescio di Bra: "Resettiamo subito, serve la stessa voglia dei nostri avversari"

Non si è nascosto mister De Lucia nell'immediato post partita di Bra - Vado.

Dopo il 5-0 incassato al "Bravi" il messaggio del tecnico è tanto conciso quanto chiaro:

"Oggi si fa fatica a trovare qualcosa da salvare. Nel primo tempo non ci siamo resi pericolosi davanti, incassando due reti in altrettante sbavature. Ad inizio ripresa, quando pensavamo di abbozzare una reazione, è arrivato il loro 3-0 con un tiro da metà campo. Di fatto la partita si è conclusa in quel momento. Come si riparte? Resettando tutto, portando sul rettangolo verde quella volontà e quella fame che le nostre avversarie stanno dimostrando di fronte a noi".