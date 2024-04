Calcio, Prima Categoria. Millesimo ad un passo dal traguardo. Lasio: "Tutto nelle nostre mani, Ospedaletti come una finale"

Il Millesimo è ad un passo dalla storia. Dopo aver conquistato la Coppa Liguria, i giallorossi sono a tre punti dal centrare il salto di categoria in Promozione. Un traguardo meritato per la compagine giallorossa, che in questa stagione si è messa dietro squadre blasonate come Argentina Arma e Baia Alassio, per non parlare di Golfodianese e Ospedaletti.

A tracciare il bilancio della stagione dei giallorossi è il Direttore Sportivo Luca Lasio: "Ormai è tutto nelle nostre mani, il nostro obbiettivo è cercare di provare a vincere già domenica ad Ospedaletti, ma nessuno ha mai vinto prima di giocare una partita. La vivremo come una finale sperando di chiudere già domenica".

La conquista della Coppa Liguria è stata centrata: "La Coppa è stato il primo obbiettivo stagionale raggiunto. Ora dobbiamo concentrare le forze per arrivare al traguardo finale. Tornare in Promozione sarebbe una cosa incredibile per paese e società essendo che la categoria manca da tantissimi anni".

Il Direttore Sportivo spiega la scelta di Millesimo: "Per fortuna sin ad oggi a livello di risultati son andato sempre migliorando e a Millesimo ho alzato ancora l'asticella con il possibile double: è stata una scelta azzeccata".