Calcio. Villar decide al Ruffinengo, il Millesimo batte 1-0 il Legino

LEGINO - MILLESIMO 0-1 (32' Villar)

51' finisce qua! Il Millesimo espugna il Ruffinengo

48' entra Bove, esce un applauditissimo Vilalr

45' saranno sei i minuti di recupero

44' Entra Bogarin per Delgado, si copre giustamente Macchia

42' Delgado forte e centrale, Pastorino ci mette i pugni

41' tenta anche Mollo, palla che supera la rete del Ruffinengo

40' Cappannelli tenta dai 30 metri su punizione, presa di Ferro per Castiglia

39' La Rosa in campo per Sata nel Millesimo

37' Legino con il doppio centravanti, Rapetti affianca Romeo, esce Moscatelli

32' MILLESIMO IN VANTAGGIO! VILLAR TROVA IL PERTUGIO GIUSTO E BATTE PASTORINO.

30' il secondo assistente Gasparo richiama Perassolo, ESPULSO CROCILLA

29' sbaglia il rinvio Pastorino, Villar va giù ma l'azione prosegue con il tiro parato a Sata. Il direttore torna sui suoi passi e assegna il calcio di punizione.

25' Donna per Castiglione, nuovo cambio Legino

24' qualche goccia di pioggia sul Ruffinengo

23' vola Castiglia sul destro a giro di Moscatelli, gioco fermo però per offside

21' Legino a pochi centimetri dal vantaggio, tocco sotto di Piacentini sull'uscita di Castiglia, sfera spazzata praticamente sulla linea.

16' occasione per il neoentrato Gadau, subentrato a Piana, il numero 18 non riesce a dar forza alal conclusione

15' batte ovviamente Villar, respinge con i pugni Pastorino

14' punizione dal limite per il Millesimo

12' cross di Crocilla, attesnto Castiglia

11' ottimo lavoro sulla trequarti di Piacentini, il numero undici carica il destro, Castiglia vola ma non deve intervenire

9' entra Cappannelli per il Legino, torna in panchina Del Nero

8' un cartellino per parte in questo avvio, quello valbormidese è per Delgado

6' il Legino nonostante l'uomo in più fatica a giocare in maniera lineare, il Millesimo tiene il campo nonostante l'inferiorità numerica

4' trattenuta netta di Crocilla, giallo inevitabile

3' 3-4-2-1 confermato, Piacentini agisce sulla stessa linea di Alessio Tobia

1' cambia subito Tobia, in campo Romeo per Beani

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo dopo due minuti di recupero

41' Villar sfiora il vantaggio, il goniometro del numero 10 ospite è indeciso solo di un paio di gradi

38' ESPULSO FACELLO. Punizione per il Millesimo dal limite, Mollo va a terra, Perassolo è deciso ed espelle il centrocampista giallorosso

35' ammonito Piacentini, Perassolo di Novi Ligure prova a tenere in mano una partita difficilissi,a

31' scontro Tobia - Piana, arriva una pallonata di Del Nero, ammoniti entrambi i centrocampisti

30' punizione di Tobia che incoccia sulla barriera

27' gioco molto spezzettato al Ruffinengo, tantissime le interruzioni

22' dopo un avvio in difficoltà il Millesimo prova a gestire con più efficacia, complice l'uomo in più in mediana, i ritmi di gioco

20' tiro cross di Villar, blocca Pastorino

14' rischia tantissimo il Legino. Rimessa laterale in zona offensiva per il Millesimo, dormita generale della difesa di casa e Ndiaye va al tiro, conclusione deviata probabilmente da Pastorino che incoccia sul palo prima di uscire

12' 3-4-2-1 per il Legino con Tobia e Beani a sostegno di Piacentini, 3-5-2 per la formazione di Macchia, cerniera centrale con Piana, Vittori e Facello, Villar e Delgado davanti

9' Delgado colto in fuorigioco, alza la bandierina il secondo assistente Gasparo

3' gara subito viva, Perassolo chiama al chiarimento Del Nero e Facello

1' si parte!

PRIMO TEMPO

LEGINO: Pastorino, Crocilla, Semperboni, Del Nero, Mollo, Sadiku, Moscatelli, Beani, Tobia, Castiglione, Piacentini.

A disposizione: Santelia, Cappannelli, Casu, Donna, Favara, Rapetti, Revello, Romeo, Pittalis.

Allenatore: Tobia

MILLESIMO: Castiglia, Perovic, Cigliutti, Di Mattia, Ndiaye, Vittori, Facello, Piana, Delgado, Villar, Sata.

A disposizione: Conde, Seccafen, Brignone, Berardinucci, Bove, La Rosa, Gadau, Salvatico, Bogarin.

Allenatore: Macchia

Arbitro: Perassolo di Novi Ligure

Assistenti: Cocco - Gasparo di Genova