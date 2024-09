Calcio, tutto pronto per la Festa Rossoblu del settore giovanile

il Consiglio Direttivo del Settore Giovanile del Vado ha deliberato nelle settimane scorse l'organizzazione della Festa Rossoblu per la presentazione di tutti i tesserati.

La manifestazione si terrà giovedì 3 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa.

"Si richiede la massima partecipazione di tutte le nostre famiglie, in quanto sarà occasione per fare le foto di gruppo e festeggiare insieme l'inizio della stagione sportiva - spiegano dalla società - Seguirà un piccolo buffet gratuito per tutti i ragazzi e sarà presente un DJ che presenterà le squadre, gli istruttori e allieterà la festa con un po' di musica".