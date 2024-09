Calcio. Eccellenza. Parte con un avversario di livello il campionato della San Francesco Loano: la cronaca della sfida con il Rivasamba (LIVE)

S.F. LOANO - RIVASAMBA 0-0

26' sul taccuino anche Cauteruccio

23' Vierci! Sul piazzato di Campelli arriva lo stacco dell'esterno che impegna Mazzadi. Riparte poi il Rivasamba dopo il corner concesso, azione che però si chiude con il giallo a Villa

21' traversone di Cirrincione, la spizza Villa, ma sfera che non arriva a Gualtieri e ne entra in porta

18' non perfetto Balla su un lancio lungo, prova ad approfittarne Oliveri che spara alto

15' falloso Campelli su Gualtieri, punizione altezza panchina di casa per gli ospiti. Punizione non sfruttata come nemmeno una successiva, entrambe battute da Cirrincione

8' in ritardo Villa su Campelli, niente giallo per il direttore torinese

5' subito un bel avvio, ritmi pimpanti

15:02 partiti dopo le foto di rito con Altafini

PRIMO TEMPO

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Campelli, Leo, Alberto Zaccaria, Balla, Basso, Cauteruccio, Valentino, Halaj, Buonocore, Vierci

A disposizione: Ghizzardi, Carastro Luigi, Oxhallari, Puddu, Staltari, Marzano, Bonifazio, Destito, Carastro Leonardo

Allenatore: Cattardico

RIVASAMBA: Mazzadi, Cappelli, Sanguineti, Bacigalupo, Linale, Gualtieri, Bocciardo, Cusato, Oliveri, Cirrincione, Villa

A disposizione: Adornato, Porro, Lasagna, Manfrone, Baldassare, Crudeli, Sani, Ferretti, Calcagno

Allenatore: Del Nero

Arbitro: Alessandro Manno (Torino)

Assistenti: Andrea Poggi (Genova) - Mario Preci (Savona)