Calcio, Savona. Tre gol e tre punti all'esordio in campionato per Monte: "Temevo lo Sciarbo&Cogo, ma il match è stato dominato"

Non si fidava mister Monte nell'affrontare alla prima in campionato una squadra come lo Sciarbo & Cogo.

I biancoblu invece hanno disputato 90 minuti di livello, concretizzando i propri sforzi con la doppietta di Rignanese e il gol di Briano:

"Sono contento perchè era una partita che temevo per diversi motivi. La squadra però è stata fantastica a conferma delle ottime sensazioni avute in settimana. Sul fronte tattico ho preferito mettere Colombo terzino destro per contenere Arcidiacono giocando con tre attaccanti aperti. Dovrei spendere parole di elogio davvero per tutti, partendo dalla difesa per arrivare all'attacco: Rignanese ha concretizzato come sa fare la nostra superiorità, ma sono particolarmente contento per Briano. In lui vedo un piccolo Di Maria per le movenze che riesce ad esprimere in campo. Bene Salis, ottimo l'ingresso di Incorvaia, a testimonianza dell'ottimo livello medio dell'intera rosa. Andiamo avanti così, con tre punti al via e il passaggio del turno in Coppa. Come si suol dire: se il buon giorno si vede dal mattino..."