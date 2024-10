Calcio, Millesimo. Angelo Colombo è stato il primo ospite del "Laboratorio di Formazione Tecnica"

Si è svolto lo scorso lunedì30 settembre presso gli impianti sportivi de ASD Millesimo Calcio il primo incontro del “Laboratorio di Formazione Tecnica” fortemente voluto dal Presidente della compagine giallorossa Eros Levratto.

A questo primo incontro, coordinato dal Responsabile Tecnico Roberto Minuto e da Sergio Soldano protagonista già negli anni scorsi di eventi di tale importanza con il patrocinio di A.I.A.C. Savona, hanno partecipato attivamente tutti gli allenatori dello staff tecnico del Millesimo Calcio e un buon numero di “mister” provenienti da diverse Società come Cairese, Dego, Albissole, Ceriale, Pallare, Ceriale, Monregalese, Garessio, CelleVarazze e Villanovese.

Docente dell’incontro che si è svolto in due parti, una pratica sul campo sintetico con i pulcini leva 2015 dell’ASD Millesimo allenati da Gian Marco Scaletta e Piero Arena ed una teorica in aula, è stato Angelo Colombo Direttore dell’attività di base dell’AC Monza Calcio e formatore e docente di corsi allenatori per istruttori sportivi.

Ottima è stata la risposta dei partecipanti a livello di interesse ed interventi nelle due fasi dell’incontro che è stato il primo di una serie che vedrà il prossimo 28 ottobre impegnato presso gli impianti del ASD Millesimo Calcio Daniele Tacchini de CSI Milano, formatore e docente ed Istruttore nei progetti sportivi ed a seguire il 25 novembre Massimiliano Barisoni Dottore Magistrale in Scienze dello sport , allenatore e preparatore atletico professionista.