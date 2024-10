Calcio. Promozione. Nel teso "Borel" finisce a reti bianche tra Finale e Millesimo

FINALE - MILLESIMO 0-0

FINISCE QUA!

48' follia di Bertozzi che rinvia in area, Ndiaye raccoglie ma spara alto

47' ammonito Giguet

45' lancio di Pastorino da fermo per Renda che non riesce nel tocco sotto a scavalcare Conde che riesce a toccarla con il corpo

45' tre di recupero

43' sbaglia Nazarenko, Delgado prende palla e una volta dal limite sbaglia nella conclusione

41' ammonito anche Gabriele Brollo. Cambio Millesimo: Siri per Sata

40' ancora cinque minuti per provare a vincerla da entrambe le parti, Millesimo con il tridente la davanti

36' ammonito Sata, altra buona conduzione di Renda che quadagna qualcosa

33' cambi: Bertozzi - Ballone nel Finale, per il Millesimo Salvatico - Cigliutti

29' spreca una buona azione Delgado. Vittori per Ndiaye, poi il cross e la girata alta sopra la traversa dell'attaccante

27' ammonito Nazarenko, trattenuta su Sata per evitare la ripartenza

24' ecco il momento di Villar, lascia il campo Bogarin

23' una conclusione per parte. Prima Cigliutti poi G. Brollo grazie ad una bella azione di Caligaris sulla destra

21' altro cambio di Macchia: Seccafen per Gadau

16' Gabriello Brollo per Capocelli nel Finale, nel Millesimo Brignone - Bove

15' altro piazzato conquistato da Renda, si preparano altre mosse intanto. Rasoiata con poca decisione di Belvedere

11' prova la "mano de dios" Delgado sul cross di Ndiaye, giallo sacrosanto

7' manovra il Millesimo e arriva al tiro con Delgado, respinge come può Martinetti, sulla ribattuta qualche piccola protesta per un contatto ma Falamischia lascia proseguire

3' fermato Renda, giallo per Gadau

16:12 ripartiti

subito un cambio nel Finale: Renda per Cafarotti

SECONDO TEMPO

53' finisce una prima frazione nervosa con il Finale con un uomo in meno e con Moraglio infortunato

52' non segnalato il recupero, si gioca ancora. Poco fa, qualche parola di Falamischia anche a Piu che era si era posizionato dietro la panchina finalese invece di raggiungere gli spogliatoi dall'altra parte

47' ammonito anche Brignoli

45' EPISODIO DELLA GARA! ROSSO DIRETTO A PIU! Dopo un colloquio con il secondo assistente, Falamischia manda fuori il numero dieci per una presunta gomitata a palla lontana rifilata a Ndiaye

42' pestone su Vittori, punizione Millesimo vicino alla panchina finalese. Batte lo stesso Vittori, non impatta bene Ndiaye

35' tentativo senza troppe pretese di Ballone da fuori

31' dribbling di Martinetti su Bogarin, giocata rischiosa ma efficace del portiere subentrato

29' persiste questa fase nervosa della gara, tante parole e qualche intervento che andrebbe sanzionato secondo la panchina di casa

28' solo una novità nel Finale rispetto alla scorsa gara: Nazarenko sull'esterno e Brollo V. centrale al posto di Forzati. Linea a quattro invece per il Millesimo che davanti si affida a Delgado e Bogarin, in panchina Villar, mentre spicca l'assenza di Perovic, infortunato in settimana e non sarà uno stop breve

27' sul taccuino anche Pastorino per un fallo su Delgado poco dopo la lunetta del centrocampo

25' ci mette la gamba Bove sulla traiettoria di Cafarotti. Sul corner successivo, la sfera arriva a Caligaris che dal limite prova la botta, alza sopra la traversa Conde

24' punizione sulla fascia per il Finale, non contento Macchia per la decisione e per un fallo laterale precedente

19' ammoniti Brollo V. e Bogarin, forse nella situazione meno necessaria di cartellino

17' intervento in ritardo su Piu, il gioco prosegue per il vantaggio, ma manca un giallo al giocatore del Millesimo

13' gran intervento di Martinetti sulla conclusione da fuori di Cigliutti

9' l'episodio iniziale ha fatto innervosire le due squadre e panchine, non mancano i battibecchi

7' non ce la fa Moraglio, dentro Martinetti, si riprende ora

3' ancora gioco fermo con il portiere di casa ancora a terra, si scalda Martinetti. La botta la presa si Moraglio, il portiere sta provando ora a vedere se è in grado di giocare

subito un duro scontro dopo pochi secondi tra Delgado e Moraglio

15:05 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Moraglio, Giguet, Brollo V., Pastorino, Ballone, Nazarenko, Caligaris, Belvedere, Capocelli, Piu, Cafarotti

A disposizione: Martinetti, Shpuza, Arzarello, Aroca Cortez, Bertozzi, Palumbo, Renda, Agate, Brollo G.

Allenatore: Brignoli

MILLESIMO: Conde, Bove, Cigliutti, Di Mattia, Ndiaye, Gadau, Sata, Piana, Delgado, Vittori A., Bogarin

A disposizione: Casanova, Seccafen, Brignone, Berardinucci, La Rosa, Enzi, Salvatico, Villar, Siri

Allenatore: Macchia

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistenti: Santina Delfino (Genova) - Jacopo Nicolò Pascale (Genova)