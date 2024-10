Calcio, Serie D. L'Albenga sbatte su Cizza ma è primo, il Derthona conquista un punto al Riva

ALBENGA - DERTHONA 1-1 (43' Di Stefano - 40' Mencagli)

50' finisce qua! 1-1 al Riva

49' ammonito Gilli

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' chiude le sostituzioni anche il Derthona: Gilli per Fissore

43' ultimo cambio Albenga, Daniello per Pinna

41' Pinna precipitoso calcia al volo, Cizza lo aspetta sul primo palo

40' Heatley per Farinhas nell'Albenga, Tocila per Gagliardi nel Derthona

36' cambio Albenga, prova a vincerla Mariotti, Simic in campo al posto di Manes. spazio anche a Tesio per Pisanu

32' nuovo cambio Derthona: Tahiri per Gabrielli

31' parata incredibile di Cizza! Pinna calcia violentemente sul primo palo, riflesso felino e polso di ferro per il portiere die piemontesi!

27 non ce la fa Giacchino, Turi lancia al suo posto Disegni

26' spacca la traversa Legal! Rapido il difensore sul rimpallo a calciare verso Cizza, il portiere vola, ma lo salva la trasversale

20' Farinhas scarica in porta, Mascolo segnala però un fallo in precedenza

18' mancino a giro di Giacchino, blocca Salvato

17' risponde Mariotti: Ndianefo per Capaldo

16' primo cambio Derthona: Perissinotto per La Cava

15' contatto Pisanu - Gabrielli in area ingauna, Mascolo lascia correre ad ampi gesti

13' tenta l'eurogol Sangarè, ingauni con il piede sull'acceleratore

12' solita giocata illuminante di Di Stefano, il tentativo al volo di Farinhas scivola a pochi passi dal montante di Cizza

8' l'Albenga prova a riguadagnare metri dopo un doppio tentativo di Di Stefano. Derthona ben raccolto,

3' Pinna converge da sinistra per chiudere con il collo destro, il pallone prende il giro opposto rispetto a quanto auspicato

1' subito il palo di Sangarè! Sulla ribattuta Pinna deposita in porta ma in posizione irregolare

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' Finisce qua il primo tempo, 1-1 al Riva

45' giallo per Capaldo

43' DI STEFANO!!! PUNIZIONE SUPER DEL NUMERO 10 BIANCONERO! PAREGGIO IMMEDIATO DELL'ALBENGA!

40' MENCAGLI! DERTHONA IN VANTAGGIO! MAGLIE LARGHE TRA MEDIANA E DIFESA DELL'ALBENGA, BRAVO L'ATTACCANTE A INFILARE SALVATO

38' Pinna giù in area, ammonizione per simulazione

37' iniziativa centrale di La Cava, sinistro dai 18 metri a lato

35' Ecco Mariotti! Il mister ha eufemisticamente invitato Manes a giocare in maniera più semplice...

30' mister Mariotti non ha aperto bocca da inizio partita, il tecnico è seduo nella sua panchina e non si è mai praticamente alzato

28' trattenuta di Fissore su Farinhas, giallo

23' Palo del Derthona! Colpo di testa di Fissore sugli sviluppi di calcio d'angolo, il montante grazia Salvato!

21' prova a salire di giri l'Albenga. Pinna da una fascia all'altra per Sangarè, colpo di testa inchiodato a terra dal portiere ospite

18' Di Stefano insiste dalla distanza, Cizza risponde presente

16' sul fronte opposto di riprova Giacchino, pallone oltre la trasversale, l'ex centrocampista della Sanremese reclama la deviazione ma non viene accontenato

15' muove ancora palla l'Albenga, il colpo di testa di Legal non impensierisce Cizza

13' fiammata di Di Stefano sul vertice sinistro dell'area, il suo tiro si traforma quasi in un cross per Farinhas, l'attaccante non intercetta il pallone davvero per centimetri

9' Giacchino tenta dai 25 metri, il rimbalzo davanti a Salvato non inganna il portiere bianconero

6' gioco interrotto qualche minuto, Sangarè a terra

3' prima giocata rapida sulla trequarti per l'Albenga, mancino fuori misura per Di Stefano

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Legal, Capaldo, Pisanu, galliani, Manes, Sangare,Scarafoni, Farinhas, Di Stefano, Pinna.

A disposizione: Bisazza, Di Porto, Ndianefo, Asproni, Di Giosia, Tesio, Simic, Daniello, Heatley.

Allenatore: Mariotti

DERTHONA: Cizza, Nobile, Procopio, Giacchino, Saidi, Fissore, Gagliardi, Carli, Gabrielli, La Cava, Mencagli.

A disposizione: Mandrino, Baffonchio, Gilli, Nani, Tocila ,Tahiri, Disegni, Perissinotto, Franchini.

Allenatore: Turi

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Dellabartola di Pisa e Nannipieri di Livorno