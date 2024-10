Calcio, Pietra Ligure. Vernice chiama la vittoria in campionato: "In coppa la prima risposta contro una squadra forte. Duberti? Per noi è fondamentale" (VIDEO)

Era facile aspettarsi una partita con tante occasioni da rete tra Pietra Ligure e Campomorone, tanto che il 4-3 finale non ha sorpreso gli spettatori accorsi al Devincenzi.

Un primo passo in avanti per i biancocelesti, come spiega l'estremo difensore Francesco Vernice, a patto però di ripetersi già da subito in campionato, dove sono arrivati due pareggi nei primi altrettanti impegni con Molassana e Bogliasco.

Un pensiero particolare è stato dedicato al vice Mattia Duberti, in attesa del rientro in gruppo calendarizzato nelle prossime settimane.