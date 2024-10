Calcio, Albenga: ancora nubi sul Riva, giocatori e staff chiedono la svolta

Il messaggio, forte e chiaro, dopo la partita con il Derthona lo aveva lanciato mister Mariotti, sottolineando come i giocatori dell'Albenga già dalla scorsa settimana non fossero affatto sereni.

Meglio dare un giorno di riposo in più alla squadra per scaricare eventuali malumori, tanto che Pisanu e compagni hanno ripreso gli allenamenti mercoledì mattina.

Lo stesso allenatore ha auspicato come entro il match contro il Vado almeno parte degli impegni assunti dalla dirigenza fossero rispettati: un gesto di buona volontà nei confronti di un gruppo che ha trascinato i colori ingauni fino al primo posto in classifica, grazie a una proposta di gioco intrigante e convincente.

Un clima di tensione che, a ieri sera, sembra non essersi affatto dissolto, anzi. Già da diversi giorni più di una squadra del girone A (e non solo) ha messo gli occhi sui pezzi pregiati della rosa bianconera puntando, nel caso la situazione continuasse a stagnare, a possibili operazioni in entrata nell'arco delle prossime settimane.

La situazione pare in rapida evoluzione, in attesa di comprenderne gli esiti da oggi fino all'impegno di domenica contro i rossoblu del presidente Tarabotto.