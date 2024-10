Calcio, Prima Categoria. Lo Speranza fa suo il derby! Savona sconfitto 3 a 1

SPERANZA - SAVONA 3-1 (25’ Carocci, 30’ Crocetta, 81’ Tuci - 32’ Rignanese)

Termina la sfida! Lo Speranza batte 3 a 1 il Savona

95’ Garbini dalla lunghissima distanza di poco alto

Saranno 7 i minuti di recupero

89! SAVONA IN 10! Rosso per Colombo che già ammonito entra in ritardo su Tuci

86’ Un cambio per parte, per gli striscioni esce Gaggero ed entra Fancellu, Girgenti inserisce Bianchi per Di Nardo

85' Entra Esposito per il Savona, esce Cherchez

82’ Scontro in area dello Speranza, restano a terra Briano e Berruti che però si rialzano

81’ TRIS SPERANZA!!! Ancora una schema per i padroni di casa, Tuci di testa manda con un campanile di testa sul secondo palo scavalca Bova per il 3 a 1

79’ Colombo allarga il braccio e viene ammonito

77’ Scontro a gioco fermo tra Rignanese e Rossetti, il difensore ha la peggio e resta a terra per un colpo al volto

72’ Pasquino butta via il pallone, giallo per lui

71’ Esce Apicella, al suo posto Mata

Ancora 20 minuti di sofferenza per lo Speranza, Savona che ora deve cambiare passo

69’ Il Savona trova il goal, ma l’arbitro ferma tutto per un’evidente trattenuta di Rignanese per liberarsi della marcatura

68’ Primo cambio per lo Speranza, Tuci prende il posto di Crocetta

66’ Ammonizione per il portiere Berruti D., troppo tempo secondo il direttore di gara per la ripresa del gioco

65’ Savona che tiene il pallino del gioco in mano, Speranza che gioca di ripartenza, giunti ai due terzi di gara il match resta bloccato sul due a uno per i padroni di casa

57’ Primo cambio della sfida: nel Savona Romano rileva Piu

57’ Punizione di Rignanese che termina alta

54’ Rignanese reclama un rigore per una trattenuta di Rossetti, tutto regolare per l’arbitro

52’ Murialdo dalla distanza manda sulla parte alta della rete

46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, Speranza in vantaggio con due schemi da palla inattiva, Savona bravo a rientrare subito in partita

43’ Piu ci prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa

32’ ACCORCIA IL SAVONA! Riapre la sfida il solito Rignanese che risolve il mischia un pallone sporco davvero la rapace d’area

30’ IL RADDOPPIO DELLA SPERANZA! Ancora uno schema vincente per la squadra dei mister Girgenti passaggio per Orsolini che manda sulla fascia Carocci che in scivolata riesce a crossare in mezzo dove di testa crocetta buca ancora Bova e raddoppia

25’ SI SBLOCCA LA SFIDA, SPERANZA IN VANTAGGIO! Schema su rimessa laterale Pasquino mette in mezzo per crocetta che allunga di testa sul secondo palo dove arriva ha postato Carocci che di testa trafigge Bova

18’ Ammonizione anche per Murialdo, il centrocampista rossoverde non rispetta la distanza e viene ammonito

17’ Proteste veementi del Savona per un fuorigioco considerato inesistente, Mister Monte eccede e viene ammonito dal direttore di gara

10’ Una conclusione per parte che però termina a lato, match ancora bloccato, squadre in fase di studio

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Un derby dal grande fascino quello tra Speranza e Savona, le uniche due squadre savonesi che nella storia del calcio italiano hanno nella massima competizione, era la stagione 1922-1923, si ritrovano quest'oggi per la 3° giornata del campionato di Prima Categoria, a caccia di un risultato positivo fondamentale per le rispettive classifiche. I padroni di casa arrivano dal buon pari in casa del Masone, mentre gli striscioni hanno battuto per 3 a 0 la Spotornese bissando il successo dell'esordio e rimanendo a punteggio pieno dopo due turni. Queste le formazioni ufficiali del match:

SPERANZA: Berruti D., Incorvaia, Orsolini, Pasquino, Rossetti, Murialdo, Di Nardo, Carocci, Crocetta, Greco, Frumento.

A disposizione: Gallinari, Imeraj, Molinari, Frosio, Bianchi, Pelegalli, Tuci, Sciutto, Panucci.

Allenatore: Davide Girgenti.

SAVONA: Bova, Colombo, Incorvaia, Apicella, Garbini, Gaggero, Briano, Cerchez, Rignanese, Salis, Piu.

A disposizione: Fois, Fancellu, Bruzzone, Mata, Fabbretti, Esposito, Berruti G., Romano, Uruci.

Allenatore: Fabrizio Monte.

Arbitro: Igori Nicola Viviani di Genova.