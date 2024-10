Calcio. Mister Mariotti torna subito in pista, nella notte l'accordo con il Prato

Il lavoro portato avanti da mister Mariotti e dai giocatori dell'Albenga in questi primi mesi di campionato è riecheggiato per buona parte della penisola.

Dopo le rescissioni di ieri sera, non bisognerà infatti attendere molto per avere le prime ufficialità sulle nuove destinazioni degli ex tesserati bianconeri.

Proprio lo stesso mister già oggi tornerà a indossare la tuta dopo l'accordo concluso durante la notte con il Prato.

Massimo Maccarone, ex attaccante di Empoli, Siena e Sampdoria sembrava in pole per sostituire Ridolfi, ma i toscani non si sono lasciati scappare l'opportunità di ingaggiare uno dei tecnici più quotati a livello nazionale.

Il comunicato:

L’AC Prato comunica di aver affidato a Marco Mariotti, l’incarico di allenatore della prima squadra.

Mariotti, tecnico di grande esperienza reduce dalla panchina dell’Albenga, società da cui si è appena liberato contrattualmente, vanta una delle medie punti più alte della Serie D.

In carriera è stato collaboratore di Elio Gustinetti e di Maurizio Sarri ai tempi del Grosseto ed ha allenato Nuorese, Monterosi, Torres, Carbonia, Arezzo, Aprilia, ed Albalonga, squadra con cui ha vinto anche la finale play off nella stagione 2017-18. Oltre 300 panchine in Serie D ed una grande esperienza da mettere al servizio dell’AC Prato.

L’accordo è stato chiuso nella notte e già quest’oggi Mister Mariotti sarà a Prato per dirigere il primo allenamento con la squadra.

A lui un caloroso benvenuto nella famiglia biancazzurra!