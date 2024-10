Calcio, Albenga. La società chiama al confronto aperto la città: "Pronti a esporre la nostra verità a sindaco e tifosi"

L'anticipo con il Novaromentin è sullo sfondo, ma l'accelerazione riguardo i temi societari in casa Albenga rappresenta inevitabilmente il tema di queste ore.

La tifoseria ha aperto la contestazione dopo la partenza della quasi totalità della dirigenza e buona parte dell'organico, mister Mariotti compreso, ma il club apre le porte a un confronto diretto nella seconda metà della prossima settimana.

"Il progetto non cambia - questo quanto filtra dal Riva - manterremo intatto l'impegno per questa stagione come dimostrerà l'arrivo nei prossimi giorni di almeno quattro giocatori. Confermiamo le difficoltà ereditate dalle gestioni precedenti e per questo motivo siamo aperti a un confronto pubblico con la città che intendiamo svolgere nella seconda parte della prossima settimana. Estendiamo l'invito al sindaco Riccardo Tomatis, alla tifoseria e a tutti colori hanno a cuore le sorti dell'Albenga. Siamo consci del momento complicato, ma carte alla mano dimostreremo le nostre ragioni, anche a chi, nelle ultime settimane, ha esternato ad orologeria e a nostro danno le proprie posizioni".