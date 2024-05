Calcio. Apicella da distanza impossibile e il Savona vola alla fase regionale dei playoff! Multedo sconfitto 1-0 a domicilio

MULTEDO - SAVONA 0-1 (76' Apicella)

FINISCE QUI! IL SAVONA ESPUGNA IL "PERTINI" E ACCEDE ALLA FASE REGIONALE DEI PLAYOFF. DECIDE IL GOL INCREDIBILE DI APICELLA, MULTEDO KO 1-0

97' Matarozzo respinge il cross di Schiano, poi a porta quasi sguarnita Donato di testa non inquadra lo specchio. Occasione sciupata dai genovesi

97' punizione dal vertice per il Multedo, sale anche il portiere Parodi

96' Biffi inserisce anche Calcagno per Cherkez, siamo già oltre il 96'

95' crampi per Cherkez, necessario l'intervento della panchina, si allungherà il recupero

94' Rapetti guadagna rimessa laterale vicino alla bandierina, ma il Multedo riconquista subito palla. Ultimi disperati assalti dei genovesi

92' fallo su Cherkez, il Savona non accelera la ripresa del gioco facendo scorrere secondi preziosi

91' Mazzei con il destro, sfera che sorvola l'incrocio di mezzo metro

90' punizione dal limite per il Multedo, toccato duro Bellicchi, chance per i genovesi su palla inattiva. Sei i minuti di recupero

88' Biffi aumenta i centimetri dietro, dentro Kuci per Pondaco

87' Incorvaia ammonito per perdita di tempo

84' animi caldi in campo, Rapetti nel frattempo scalda i guantoni di un attento Parodi, che in tuffo nega il 2-0 ai biancoblu

80' inevitabile il forcing del Multedo a caccia del pari, va giù in area Mazzei dopo un contatto con un avversario, Rodio lascia proseguire tra le veementi proteste della panchina dei genovesi. Espulso il dirigente Lopez

76' APICELLA! IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! Conclusione da distanza impossibile del difensore biancoblu, la sfera assume una traiettoria beffarda per Parodi e termina sotto l'incrocio. Rete pesantissima per la squadra di Biffi, che in questo momento sarebbe qualificata alla fase regionale dei playoff

74' riesce a proseguire la gara il giocatore di casa, entriamo negli ultimi quindici minuti prima del novantesimo, resiste lo 0-0 al "Pertini"

72' a terra Bruno, problema ad un ginocchio per il numero cinque granata

70' ecco l'ingresso di Beani, lascia il campo Barone

69' Cherkez libera al tiro Romano dopo un fraseggio articolato dei biancoblu, decisiva la respinta di un difensore di casa a neutralizzare il sinistro dell'attaccante ex Albissola

68' più Multedo che Savona in questa fase, Biffi prepara la mossa Beani

64' primo cambio ordinato da Bazzigalupi, dentro Vignon al posto di Bisio. Spazio anche a Mazzei per Morelli

63' Barone sparacchia alle stelle da posizione impossibile, iniziano i primi movimenti in panchina

61' lo stesso Cherkez direttamente in porta, Parodi respinge con i pugni, prova a prendere coraggio la squadra di Biffi

60' Perucchio in ritardo su Cherkez, punizione vicino alla bandierina a favore del Savona

57' Fancellu di prima in verticale, pallone lungo che termina tra le braccia di Parodi, latitano le idee tra le fila biancoblu

55' Bellicchi svetta più in alto di tutti sul corner di Morelli, pallone deviato da un difensore biancoblu nuovamente in angolo, sugli sviluppi del quale Bova mette tutti d'accordo facendo suo il pallone

53' partita sempre impastata con pochi spunti degni di nota anche in questo avvio di ripresa, il Savona non riesce ad arrivare con pericolosità al tiro, la sensazione è che entrambe le squadre stiano aspettando un episodio per indirizzare la gara

47' Bisio di testa non riesce ad impattare di testa il preciso cross di Schiano, Multedo subito pericoloso

46' si riparte, nessuna sostituzione al momento

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Pertini": ancora 0-0 tra Multedo e Savona, con i genovesi sciuponi dal dischetto proprio a ridosso dell'intervallo. Decisiva la parata di Bova a negare il gol a Morelli

45'+2' Rapetti gira di testa il corner battuto sul primo palo da Pondaco, Parodi controlla con lo sguardo il pallone che sorvola la traversa

45'+1' Donato di prima tenta fortuna dal limite, ma anche il suo destro termina alle stelle

45' tre di recupero

44' LA PARATA DI BOVA! Destro debole incrociato del numero dieci genovese, il portiere biancoblu intuisce e devia in angolo, occasionissima sciupata dai granata

43' RIGORE PER IL MULTEDO: Morelli va giù dopo un contatto con Pondaco, Rodio indica il dischetto

40' angolo a rientrare di Schiano, due giocatori del Multedo si ostacolano al momento dell'impatto aereo sciupando una buona chance

38' Romano si gira in area, sinistro a metà tra un tiro e cross, sfera direttamente a lato

37' si percepisce tensione anche tra i giocatori del Multedo, qualche errore troppo a livello di fraseggio

36' traiettoria bassa respinta dalla barriera che scatena il contropiede Bisio, pallone sul sinistro e conclusione che finisce oltre le reti che delimitano il campo

35' punizione per il Savona dal lato corto dell'area di rigore, Barone sul punto di battuta

31' doppio angolo battuto da Pondaco nel giro di un minuto, in entrambi i casi ha la meglio la difesa granata

28' ricordiamo che al Multedo basta il pari al termine degli eventuali supplementari per accedere alla fase regionale dei playoff, costretta a vincere la formazioni di Biffi in virtù del peggior piazzamento in classifica al termine della regular season rispetto ai genovesi

27' Morelli da fuori con il destro, pallone colpito troppo con l'esterno che non crea problemi alla porta degli striscioni, praticamente mai pericolosi fin qui

25' a terra Bellicchi dopo un duello aereo con Apicella, Rodio comanda punizione a favore del Savona

22' spizzata di Rapetti sulla rimessa di Fancellu, Parodi anticipa tutti e fa i ripartire i suoi

20' sempre 0-0 al "Pertini", partita molto sentita da entrambe le parti, non ne giova lo spettacolo come facilmente prevedibile alla vigilia

14' squillo del Savona con l'apertura a sinistra per Romano, appoggio su Pondaco che di sinistro trova la deviazione in angolo di Parodi

13' Morelli su palla inattiva mette in mezzo un pallone forte e tagliato che Fancellu allontana di testa dai propri sedici metri

11' interessante i duelli sulla fascia tra Incorvaia-Schiano e Perucchio-Romano, Bazzigalupi chiama subito lo "spirito Multedo"

8' Pondaco apre per Romano, segnalata però la posizione di offside del numero sette biancoblu

6' risponde la squadra genovese col tentativo mancino di Bisio, sfera sopra la traversa dopo la respinta con i pugni di Bova sul precedente traversone di Schiano

5' punizione dalla trequarti di Barone, sfera che attraversa tutta l'area prima di finire sul fondo

3' tutta esaurita la tribuna del "Pertini" nonostante l'assenza del tifo organizzato del Savona, cori e fumogeni per un appuntamento atteso tutta la settimana

1' si parte! Multedo in completo granata, divisa tradizionale per gli striscioni

PRIMO TEMPO

MULTEDO: Parodi, Perucchio, Bruno, Bellicchi, Chirivino, Giulianino R., Schiano, Degl'Innocenti, Donato, Morelli, Bisio

A disposizione :Manzoni, Vignon, Frulli, Parodi, Cherici, Giulianino A., Mazzei, Oggianu.

Allenatore : Bazzigalupi

SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Matarozzo, Barone, Romano, Rizzo, Rapetti, Pondaco, Cherkez

A disposizione : Siri, Brazzino, Covelli, Kuci, Ndiaye, Palumbo, Calcagno, Panucci, Beani

Allenatore :

Arbitro: Rodio di Genova

Assistenti: