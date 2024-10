Calcio, Prima Categoria A. Sfida incrociata tra le squadre più in forma

Cinque capolista e quattro di loro si affronteranno in match incrociati proprio oggi pomeriggio.

Inizierà automaticamente a sgranarsi la vetta della classifica del girone A di Prima Categoria, con Golfo Dianese - Baia Alassio e Ospedaletti San FIlippo Neri big match di giornata.

Insieme a loro, a quota sette, c'è anche l'Andora, pronta a ricevere al Marco Polo l'Oneglia. Rimanendo sulle traiettorie ponentine, trasferta lunga per il Mallare a Camporosso, mentre in Val Bormida catalizzeranno l'attenzione Cengio - Dego e Altarese - Borgio Verezzi, match d'esordio per mister Ponte contro il suo passato rossoblu.

A completare il programa Virtus Sanremo - Imperiese.