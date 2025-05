Doria Nuoto Loano: chiusura col botto alla 6ª prova del circuito CSI

Grande chiusura di stagione per il Doria Nuoto alla 6ª prova del circuito CSI

Con la sesta e ultima tappa del circuito CSI tenutasi a Savona domenica 27 aprile, si è ufficialmente conclusa la stagione 2024/25 per gli atleti del Doria Nuoto Loano. Una giornata intensa che ha sancito non solo il termine delle competizioni, ma anche il bilancio positivo di un’annata ricca di soddisfazioni e miglioramenti.

A inaugurare la giornata sono state le premiazioni individuali del circuito: Scola Tommaso, nella categoria Esordienti A, e Rolando Nicla, nella categoria Cadette, hanno conquistato entrambi un prestigioso 4° posto nella classifica generale, a testimonianza dell’impegno costante e della crescita tecnica dimostrata nel corso dell’anno.

Tutti gli atleti del Doria Nuoto hanno evidenziato notevoli progressi nelle prestazioni, frutto della dedizione quotidiana e dell’ottimo lavoro svolto con gli allenatori. La società esprime grande soddisfazione per il comportamento sportivo e la partecipazione dimostrata da tutto il gruppo, sottolineando come ogni gara sia stata occasione di crescita personale e collettiva.

Durante la premiazione per la partecipazione al circuito CSI 2024/25, hanno rappresentato la squadra gli atleti: Zanardelli Federico, Ferrari Alessandro, Zanardelli Clelia, Scola Tommaso, Rolando Nicla, Boukni Sami, Gorgan Evelina e Marenco Adele, accompagnati da Ghigo Matilde e Mazzarese Stefano (non presente in foto).

Con lo sguardo rivolto alla stagione 2025/26, il Doria Nuoto Loano ringrazia calorosamente atleti, istruttori e famiglie per il sostegno, l’impegno e la passione condivisa, e augura a tutti una serena estate all’insegna del meritato riposo e del divertimento.