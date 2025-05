I giocatori iconici all'interno del calcio dilettantistico locale possono davvero contarsi sulle dita di una mano.

Parlando dei registi il primo pensiero non può che correre a Davide Sancinito, per quasi due decadi un autentico riferimento sia in campo che all'interno dello spogliatoio, per le principali formazioni del ponente ligure.

Ieri, contro il Rivasamba, l'ultima partita da giocatore, in attesa di nuove esperienze ancora da decifrare.