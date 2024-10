Calcio, Andora. Ghigliazza in vetta solitaria: "Sappiamo di avere dei valori, dominati quattro incontri in modo diverso"

Con San Filippo - Ospedaletti e Golfo Dianese - Baia Alassio terminete 0-0, non era fuori dai pronostici vedere l'Andora capolista solitaria nel girone A di Prima Categoria.

Un obiettivo di medio termine nella mente di mister Fabio Ghigliazza, ma in parte inaspettato dopo il 2-0 biancoblu inflitto all'Oneglia con le reti di De Col e Carballo.

"Sono felice perchè siamo riusciti a dominare le prime quattro partite in campionato in modo diverso, con la squadra capace di interpretare le rispettive garevariando il proprio spartito. In un campionato lungo ed equilibrato come la Prima Categoria può rappresentare sicuramente un vantaggio. Vetta inattesa? Sappiamo di avere una squadra competitiva e che ci siano i mezzi per rimanere lassù, ma essendo a ottobre è logicamente presto per allungare troppo lo sguardo. Del resto basta guardare la classifica, ci sono tantissime squadre raggruppate in appena tre punti, motivo per cui non bisognerà minimamente allenatere la presa a partire dalla gara di domenica prossima contro l'Imperiese".