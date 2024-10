Calcio. La Rocchettese partirà da -2, comminati altrettanti punti di penalizzazione per i rossoblu

Inizierà sottozero il cammino della Rocchettese in campionato.

Il Tribunale Federale Territoriale ha infatti comminato due punti di penalzzazione e altri provvedimenti per aver schierato - si legge nel provvedimento - giocatore Paolo Rizzo nelle gare "U.S.D. Rocchettese – U.S. Priamar 1942 del 5.11.2023 ed U.S.D. Rocchettese – U.S.D. Cengio 1929 del 14.1.2024, valevoli per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Cairese".

Il Tribunale ha decretato:

• mesi 3 di inibizione per il sig. Gian Paolo Leotta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rocchettese:

• mesi 2 di inibizione al sig. Monni ed al sig. Adosio, all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori ufficiali;

• € 234,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione (da scontarsi nella stagione in corso ‘24/’25) per la USD Rocchettese;

• giornate 4 di squalifica per il sig. Rizzo Paolo.