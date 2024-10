Calcio. Il Memorial "Rinaldo Ruggero" va agli Over 40 UNVS Savona

Con il patrocinio del Comune di Savona e la collaborazione del Centro Provinciale Libertas, la sezione dell' Unvs presieduta dal cav. Roberto Pizzorno, ideatore della kermesse, ha organizzato giovedì 24 Ottobre un torneo triangolare dedicato alla memoria del grande atleta Rinaldo Roggero, il primo calciatore savonese a far parte della Nazionale Italiana con cui partecipò alle Olimpiadi di Anversa nel 1920.

L'iniziativa "Tornei Master dei Master" rappresenta un'ottima occasione per rivitalizzare le attività da parte di molte Sezioni che non volendo affrontare l'onere di una complessa organizzazione di un Campionato Nazionale UNVS a squadre o individuale, vogliono comunque dar vita sul proprio territorio a delle attività agonistiche che coinvolgano i Soci.

Poiché questi "Tornei Master dei Master" sono inseriti all'interno del Progetto che Sport e Salute che sostiene l'inclusione attraverso lo sport, è necessaria una stretta osservanza di alcune norme fondanti che vanno rispettate. I tornei come in precedenza vengono inseriti nel Progetto Sport Inclusive 2024 al quale UNVS, assieme a Panathlon, Scais e Special Olympics con il sostegno, come già sottolineato, di Sport e Salute.

Venendo alla cronaca, a partire dalle 20.30 sul campo da calcetto "C.Rondoni" di via delle Trincee, tre formazioni ( Veterani A, B e C) hanno dato vita ad un'ottima kermesse disputata su buoni livelli tecnici ed agonistici, ma soprattutto all'insegna del fair play.

Tre gare in formula 7 c/o 7 della durata di due tempi da 20 minuti ben dirette dall'arbitro ufficiale Giuliano Sorrenti. Alla fine hanno prevalso gli Over 40 selezionati dal ct Felicino Vaniglia vincendo entrambe le partite e denotando un sensibile miglioramento a livello di tenuta atletica e di intesa.

Tante belle trame e giocate che hanno deliziato il pubblico presente. Al termine si è dato luogo ad una simpatica premiazione, impreziosita dalla presenza delle tre splendide damigelle d'onore Sofia, Celeste e Cecilia. Si è partiti con Tonino Caprio, encomiabile mister dei ragazzi "Special" per arrivare ad Alessio Bisio, il padrone di casa gestore della Open Sport, affiliata alla Libertas. In mezzo c'è stato modo di premiare i tre capitani (Nicholas Venturini, Alessandro Frosio e lo stesso Bisio) ed i tre migliori giocatori della manifestazione (Emanuele Loffredo, Mario Preci e Alessandro De Lucis). Emozionante la consegna della Coppa ai raggianti biancoblù (questa la divisa sfoggiata da "ragazzi" di Vaniglia), un gruppo che si sta via via cementando e che siamo certi continuerà il trionfale percorso intrapreso.

Questo è l'elenco dei magnifici otto che di recente dopo aver vinto il tricolore Unvs nel 2023 hanno bissato con il titolo nazionale Libertas a Porto San Giorgio : Tallarico, De Lucis., Bisio, Barone, Salvatico, Callegari, Panigo e Tessitore.