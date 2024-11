Calcio, Serie D. Sabato da triplo anticipo, la Cairese di Nappi sfida il fanalino di coda Chieri

Primo scampolo di normalità calcistica per la Cairese dopo la terribile alluvione che ha colpito lo scorso week end gran parte della Val Bormida.

Mister Marco Nappi avrà modo quindi di bagnare il proprio esordio oggi pomeriggio con la tuta gialloblu, in quel di Chieri, con gli azzurri di casa fanalino di coda dell'intero girone A.

Ritorno in campo anche per il Bra, per una sfda che si preannuncia ad alta intensità contro il Gozzano, mentre l'Imperia è attesa dalla trasferta contro la Lavagnese. Un passaggio non banale per i nerazzurri, reduci da quattro sconfitte consecutive: il presidente Gramondo ha chiesto una rapida svolta, sia alla squadra che a mister Buttu.

Saranno quindi tre gli anticipi odierni, in attesa del big match di domani pomeriggio tra Vado e Varese e la sfida a Vinovo tra Chisola e Albenga.