Calcio, Prima Categoria B. Il Quiliano & Valleggia vuole risalire la china, stasera il recupero con la Bolzanetese

Una delle sorprese in negativo di questo inizio di stagione, nel girone B di Prima Categoria, è stato senz'ombra di dubbio il Quiliano & Valleggia.

Non tanto per il piazzamento in sè dopo cinque giornate, ma per i pressupposti che si erano intravisti durante il precampionato.

La lunga lista di infortunati ha indubbiamente segnato il potenziale fisico della squadra di mister Molinaro (fattore storicamente determinante per l'ex tecnico del Cengio), ma dopo la sconfitta con il Masone c'è la piena intenzione nello spogliatoio biancorossoviola di poter battere stasera la Bolzanetese e riemergere dalla zona playout.

La gara del "Picasso" prenderà il via alle 20:30 e sarà diretta da Dinapoli di Savona.