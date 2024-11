Calcio, Serie D. Il Fossano svolta, esonerato Merlo

Non ci sarà Alberto Merlo sulla panchina del Fossano, domenica prossima, nella sfida contro il Vado.

Il tecnico è stato infatti sollevato dall'incarico dopo la sconfitta per 3-1 in casa dell'Oltrepo.

La nota:

La società Fossano Calcio 1919 comunica che Alberto Merlo non è più il responsabile tecnico della prima squadra.

La società ringrazia il mister per quanto fatto lo scorso anno: ha preso la squadra in un momento di difficoltà e l’ha condotta alla vittoria di un campionato difficile, superando le fasi nazionale dei playoff di Eccellenza.

Il percorso effettuato è stato unico e irripetibile; la società è grata al mister per quanto fatto e per aver riportato il Fossano in una categoria importante come la Serie D.

Auguriamo al mister un roseo futuro pieno di soddisfazioni.