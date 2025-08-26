Motori. Giro dei Monti Savonesi Storico, la competizione torna ad Albenga il prossimo 9 novembre

L’8 e il 9 novembre Albenga tornerà a essere il cuore pulsante dei motori d’epoca: il Giro dei Monti Savonesi Storico è infatti pronto a riportare in Liguria equipaggi e appassionati, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Sul piano agonistico, il Giro dei Monti Savonesi Storico manterrà la validità per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) e si presenterà con alcune novità di grande interesse. La più attesa è l’introduzione della categoria Auto Classiche, dedicata ai modelli prodotti tra il 1993 e il 2000: una vera e propria “seconda giovinezza” per vetture iconiche come Subaru Impreza, Ford Escort e Focus WRC, Toyota Celica e Corolla WRC, Peugeot 206 WRC e 306 Maxi, simboli di un’epoca che ha fatto innamorare tanti giovani tifosi. Una scelta che amplia il bacino di appassionati e rende l’evento ancora più spettacolare.

Il rally ingauno avrà inoltre un ruolo decisivo per diverse competizioni: sarà l’ultima prova sia del TRZ – Zona 1 Nord Ovest sia del Memory Fornaca, con conseguente assegnazione dei titoli. Albenga ospiterà anche la chiusura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, un ulteriore motivo di prestigio per l’appuntamento ligure. Anche in questo caso le Auto Classiche entreranno ufficialmente in scena, arricchendo l’elenco partenti e aumentando l’interesse degli spettatori.

La sezione dedicata alla regolarità seguirà la formula della celebre “Rallye Monte-Carlo Historique”, con le categorie “Media 50” e “Media 60” già consolidate e, dal 2025, l’aggiunta della nuova classe riservata alle auto degli anni ’90 e 2000. Saranno proprio le torri medievali di Albenga a fare da cornice alla cerimonia conclusiva, che vedrà la proclamazione dei campioni italiani.