Calciomercato, Andora. Possibile il ritorno di Mattia Furlanetto

Non è stata una sessione di mercato da fuochi d'artificio per l'Andora.

La società biancoblu ha preferito portare avanti una campagna di rafforzamento mirata, senza particolari sconvolgimenti all'interno dell'organico a disposizione di mister Ghigliazza.

Agli annunci di Cabello, Odasso e Lo Sicco, potrebbe però presto aggiungersi quello di Mattia Furlanetto. Il giocatore classe 2005 è cresciuto nel vivaio andorese, prima di passare le scorse estate nelle fila della Juniores Nazionale dell'Imperia. Ora il giocatore è stato nuovamente aggregato alla Prima Squadra biancoblu, in attesa del possibile tesseramento nel corso della settimana