Ferrania, alluvionato il circolo tennis che ospitò memorabili esibizioni di Lea Pericoli: lanciata una raccolta fondi su GoFundMe

Federico Ferrero e Federico Mariani, volti conosciuti dagli appassionati di tennis grazie a GonzoTennis, hanno scelto di mobilitarsi per una causa che esula dai campi dell'ATP e del WTA. Questa volta, il loro impegno è rivolto a un piccolo paese dell'entroterra savonese, Ferrania, e al suo storico circolo tennis, duramente colpito dall'alluvione che ha investito la zona alla fine di ottobre.

Ferrania è un luogo ricco di storia. I più anziani lo ricordano come sede del famoso polo industriale che produceva pellicole cinematografiche utilizzate per i grandi film di Cinecittà. Ma per chi conosce e ama il tennis, Ferrania evoca l’immagine di un circolo che, in passato, ha ospitato memorabili esibizioni, come quelle della celebre Lea Pericoli. Oggi, questo club rappresenta ancora un punto di riferimento per la comunità locale, portato avanti con passione da un gruppo di volontari e appassionati che negli ultimi anni ha lavorato duramente per ristrutturarlo e mantenerlo in vita.

L’alluvione ha però lasciato segni profondi. Il campo centrale, ricoperto da uno strato spesso di fango, è impraticabile, i campi da padel sono devastati e l’area del bar è in condizioni critiche. "Un gruppo di appassionati aveva appena finito una lunga e costosa ristrutturazione", raccontano Ferrero e Mariani, "e ora si trovano davanti a una nuova sfida: il fango ha invaso tutto, vanificando mesi di lavoro e sforzi economici". I danni complessivi sono stimati intorno ai 15.000 euro: 5.000 euro per rimettere a posto il campo da tennis e altri 10.000 per sostituire due stufe a pellet, un frigorifero, la macchina lanciapalle e per le operazioni di pulizia e ripristino di pavimenti e pareti dei locali.

Di fronte a questa situazione, Federico Ferrero e Federico Mariani hanno deciso di agire concretamente. "Abbiamo sentito Pier Luigi, un professore appassionato di tennis che da anni dedica il suo tempo libero a far rivivere il club", spiegano. "Il suo racconto, mentre l’acqua invadeva il viale del circolo, ci ha colpiti profondamente". È nato così il progetto di una raccolta fondi su GoFundMe, con l'obiettivo di aiutare il circolo a tornare a splendere. L’iniziativa si affida alla generosità di chiunque possa offrire un contributo, piccolo o grande, per sostenere la ripresa del club.

Le donazioni, assicurano Ferrero e Mariani, saranno gestite con la massima trasparenza: "Abbiamo creato questa raccolta con l’IBAN dell’associazione sportiva che gestisce il club. Ogni euro donato andrà direttamente a loro, esclusivamente per riparare i danni dell’alluvione". Il loro sogno è di vedere il circolo nuovamente operativo per la prossima stagione, e per questo GonzoTennis ha in mente un evento speciale in primavera, una giornata di festa per celebrare la rinascita del campo centrale, da vivere tutti insieme.

Ferrero e Mariani lanciano così un appello sincero: "Aiutateci a riportare il sorriso a Ferrania. Ogni gesto conta, e con il vostro fondamentale aiuto, possiamo far tornare questo luogo unico un punto d’incontro per la comunità e per tutti gli amanti del tennis".