Tennis Sanremo: brutte notizie per Arnaldi e Mager mentre le squadre del circolo continuano a sfornare campioni

In una giornata che ha visto uno scivolone per i due portacolori del Sanremo Tennis Team: Matteo Arnaldi a sorpresa battuto da un sorprendente Richard Gasquet sul campo centrale del torneo ATP 1000 di Montecarlo e Gianluca Mager ritirato per infortunio al Challenger di Monza, il circolo Tennis Sanremo si conferma tuttavia presente su tutti i livelli di gioco.

Con oltre 60 giovani atleti impegnati nelle diverse competizioni si conferma la vocazione agonistica di un circolo che continua a sfornare campioni da un bacino forzatamente ridotto ma sempre rinforzato da innesti esterni.

Risultato a tutto tondo per la squadra che partecipa al campionato di serie C. Contro la squadra di Genova Pegli la nostra formazione ha prevalso con il risultato di 6 a 0. Assente il capitano Matteo Civarolo, impegnato nella sfortunata trasferta di Montecarlo con Matteo Arnaldi, sono scesi in campo Araktcheev Dimitri, De Sanctis Alessandro, De Sanctis Matteo, Vivaldi Filippo, Stratta Vittorio Antonio, De Sanctis Emanuele, Tosi Matteo e Conti Massimiliano. Al fianco, la seconda squadra, formata da Serpi Massimiliano, Mascetti Matteo, Sturniolo Tommaso, Tondo Stefano, Samsonov Yaroslav, De Pace Antonio, Bonavera Elia e Laigueglia Lorenzo.

La prima squadra femminile disputa la serie D1 con Orrù Giulia, Di Rienzo Arianna, Konovalova Daria, Moro Michelle e D’Evsesky Clara. Al maschile, nella serie D3 competono De Ponte Alessandro, Fauzzi Elias e Elefante Lorenzo. Nella D2 Giardino Andrea, Lupi Andrea e Andreev Kiril. Nella serie D3 femminile Lanza Anna Sofia, Martini Vanessa, Giancola Sara e Cicchelli Stella. Nella D4 maschile Di Fabrizio Mattis, Cruz Galarsa Daimon, Molinari Stefano e Moretti Christian.

A seguire un folto gruppo di agonisti per tutte le categorie giovanili, nell’under 16 femminile Cicchelli Stella, Debernardi Chiara; nell’under 16 maschile Chiari Edoardo, Nocito Leonardo, Di Camillo Lorenzo e Catelli Diego.

Per l’under 14 femminile Lanza Anna Sofia, D’Alba Greta e Rovere Nicole. Per l’under 14 maschile 2 squadre, la prima formata da Montrone Matteo, Siragusa Leonardo e Sartori Giorgio, la seconda formata da Fauzzi Nicholas, Claretti Leonardo e Vasilevsky Lev. Per l’under 12 maschile Ferrati Filippo, Laveder Matteo e Mirciadik Mikhail. Per l’under 10 Alberizzi Emilie, Lettieri Giulia, Asteggiano Filippo e Dulbecco Davide.

Nella foto: la squadra della serie C