Tennis. La FITP Liguria a Euroflora, Davis Cup e Billie Jean King Cup saranno esposte nel Palasport

Anche quest’anno la Liguria ha il piacere di celebrare i successi in Davis Cup e in Billie Jean King Cup con l’esposizione dei due trofei conquistati lo scorso novembre a Malaga.



Il Trophy Tour 2025 porta i trofei della Federazione Italiana Tennis e Padel nella speciale cornice di Euroflora, la grande esposizione della pianta e del fiore ornamentale che si apre domani a Genova, nel Waterfront di Levante.

Fino al 4 maggio, all'interno del Palasport, i visitatori potranno ammirare le coppe vinte dai tennisti capitanati da Filippo Volandri e Tatiana Garbin. Una magnifica opportunità per tutti i tesserati della Federazione (a cui è riservato uno sconto in convenzione per l'accesso alla rassegna) e in generale per tutti gli appassionati di sport.



Tanti tennisti, di tutti i livelli, visiteranno sicuramente Euroflora e la speciale installazione della Fitp. Atteso anche il coach di Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, reduce dalla bellissima avventura nel Master 1000 di Montecarlo dove il tennista cresciuto in Liguria ha entusiasmato fino a raggiungere la finale contro Alcaraz.