Calcio, Promozione. Il recupero non ha un vincitore: Legino e New Bragno si spartiscono la posta, è 2-2

LEGINO - NEW BRAGNO 2-2 (48' e 56' Rapetti - 6' Palumbo, 66' Capici)

45'+4' finisce qui, senza ulteriori occasioni, la sfida. Un punto a testa in una gara accesasi nella ripresa.

45' Semperboni atterra Gamba nello scontro su palla alta, ammonito.

43' conclusione dalla distanza di Cappannelli, troppo debole il tiro dell'ex Genova Calcio.

39' danza sul pallone e si gira per la conclusione Monni, tiro respinto dalla retroguardia di casa.

36' nel Legino va dentro anche Revello al posto di Sadiku.

35' punizione tagliata di Di Martino dalla sinistra, Pastorino si distende e manda fuori.

32' esaurisce le sostituzioni mister Ferraro: Metalla out, dentro Negro. Nel Legino intanto è subentrato anche Garzoglio per Favara.

31' si apre una voragine al centro della difesa leginese col movimento degli avanti del New Bragno, Tubino ha spazio per lasciar partire il destro che va alto di pochissimo.

28' alto campo per la squadra ospite: fuori Esposito, dentro Osman.

27' intervento ai danni di Piacentini al limite dell'area, ammonito Kuci.

24' lascia il campo Quinonez nel New Bragno, dentro Gamba.

22' cambia anche mister Tobia: Mollo lascia spazio a Pittalis.

21' PAREGGIO DEL NEW BRAGNO! Subito in partita il neoentrato Monni che trova il varco giusto per Capici che col diagonale batte Pastorino.

20' seconda sostituzione per mister Ferraro: fuori Morielli, dentro Monni.

16' intervento rude di Castiglione del Legino a centrocampo su di un avversario, ammonito.

11' RADDOPPIO DEL LEGINO! Pallone in verticale verso Rapetti che in area ci mette la punta per superare Ghizzardi. Contestata dai giocatori valbormidesi l'avvio dell'azione.

5' nell'occasione del gol problemi per Ghizzardi che ci mette qualche istante a riprendersi. Intanto nel New Bragno esce Palumbo, al suo posto Bovio.

3' PAREGGIO DEL LEGINO! Punizione per fallo su Mollo, la palla arriva in area con un parapiglia che premia Rapetti.

1' nessuna sostituzione nell'intervallo, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+1' finisce qui la prima frazione di gioco. Avanti la squadra ospite con la rete nei primi minuti di Palumbo.

45' punizione laterale affidata al mancino di Semperboni del Legino, buona chance sfruttata non al meglio.

40' Sadiku caparbio a recuperare un pallone in possesso del New Bragno, non altrettanto efficace nella conclusione che termina alta.

35' calcio d'angolo molto stretto verso la porta di Cappannelli, Ghizzardi fa buona guardia e respinge coi pugni.

32' riprende campo la squadra ospite con un'azione insistita chiusa dal tiro da lontano di Morielli, alto.

27' Quinonez spizza in verticale per Metalla anticipato però dall'uscita bassa di Pastorino, che resta a terra. Ammonito l'attaccante del New Bragno.

25' primo ammonito del match: è Palumbo.

23' un'altra occasione per il numero 9 di casa che stavolta trova la deviazione buona, ottima la risposta di Ghizzardi.

22' cross a mezz'aria dalla destra per Rapetti che manca di un soffio l'appuntamento col pallone.

20' cresce nel possesso palla il Legino, New Bragno costretto in questi minuti nella propria metà campo.

15' altra chance per la squadra di casa con l'assist ancora di Sadiku per l'accorrente Piacentini, tiro stoppato dal muro difensivo valbormidese.

14' scambio rapido tra Piacentini e Sadiku con quest'ultimo che va al cross, Rapetti non trova il tempo per la stoccata. Il New Bragno salva il vantaggio.

11' intervento senza fronzoli ai danni di Mollo, il difensore dei verdeblu costretto a uscire temporaneamente dal campo.

6' NEW BRAGNO IN AVANTI! Punizione di Metalla dalla destra, la palla arriva a Palumbo che sul secondo palo buca Pastorino.

4' avvio aggressivo della squadra di mister Ferraro, attento l'undici di casa nella sua trequarti.

1' Legino con maglia rossa, New Bragno in completo biancoverde. Si parte!

PRIMO TEMPO



Tornare a giocare prima possibile è spesso considerata la medicina, nello sport, per rialzarsi dopo una sconfitta. Ci proveranno tra poco Legino e New Bragno nel recupero della sesta giornata, quella bagnata dal maltempo in Val Bormida, dopo uno scorso turno amaro per entrambe.

Queste le scelte di formazione dei due tecnici in questo inedito turno infrasettimanale.

LEGINO: Pastorino; Mollo, Semperboni, Cappannelli, Sadiku, Favara, Casu, Beani, Rapetti, Castiglione, Piacentini.

A disposizione: Santelia; Garzoglio, Revello, Di Donato, Angeli, Moscatelli, Pittalis, A. Tobia, Deceglie.

Allenatore: F. Tobia

NEW BRAGNO: Ghizzardi; Turco, Esposito, Morielli, Kuci, Capici, Palumbo, Tubino, Quinonez, Di Martino, Metalla.

A disposizione: Bruzzone; Bovio, Domeniconi, Osman, Negro, Longagna, Monni, Cavallone, Gamba.

Allenatore: F. Ferraro