Coppa Italia di Promozione. Il Ceriale per continuare il magic moment, Finale e Legino a caccia di nuova linfa

Una squadra in grande forma, il Ceriale, mentre Finale e Legino potranno sfruttare le gare di Coppa per trovare nuova linfa dopo il lungo periodo in campionato non troppo felice.

Possono essere questi gli spunti per le formazioni savonesi a poche ore dalle gare del tabellone di Promozione.

I biancoblu di Mambrin ripartiranno dal 3-2 maturato al Borel poco meno di un mese fa, mentre il Legino venne sconfitto 3-1 in casa del Busalla.

Dalle 20:00 (si disputeranno anche Levanto - Tarros Sarzanese e Psm Rapallo - Sammargheritese) si ripartirà con i campi come da regolamento invertiti.

Fischio d'inizio dle ritorno dei quarti di finale alle 20:00.