Calcio, Nolese. Nel giorno contro la violenza sulle donne ingresso gratuito e un dolce omaggio per il match contro il Sassello

Anche la Nolese ha intrapreso un'iniziativa finalizzata a celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. Domani ci sarà infatti un doppio "cadeau" in occasione della sfida contro il Sassello:

"La Polisportiva Nolese preso spunto dalla lodevole iniziativa promossa dall’A.S.D. Cisano in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella partita Nolese-Sassello in programma domenica 1 dicembre al gentil sesso verrà concesso l’ingresso gratuito. Inoltre verrà consegnato a tutte le donne un piccolo dolce omaggio".