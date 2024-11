Calcio. Porte in fase di installazione al Bacigalupo, la riapertura è fissata l'8 dicembre per Letimbro - Masone

Come calendarizzato nelle scorse settimane, sono ripresi stamane i lavori di ripristino dello Stadio Valerio Bacigalupo.

La porta lato “mare” è in fase di installazione, inoltre per motivi di sicurezza il campo verrà ristretto in larghezza rispetto al perimetro originale.

L’iter per il via libera alla struttura di Via Cadorna dovrebbe completarsi entro l’8 dicembre, giorno in cui verrà disputata Letimbro - Masone. Non è escluso però che il taglio del nastro possa avvenire 24 ore prima, in occasione dei match dedicati al vivaio della Veloce.

Lavori in corso anche per l’agibilità delle tribune: l’obiettivo è la riapertura della Gradinata Perachino, in vista soprattutto del match prenatalizio contro il Savona.