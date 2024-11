Calcio, Cairese. Crollo a Voghera, la salvezza diretta ora è distante 5 lunghezze

Sembrava che i tre pareggi per 0-0 dall'arrivo di mister Nappi potessero rappresentare le basi dalle quali ricostruire il percorso stagionale della Cairese.

Invece, lontano dal Brin, sono arrivate due sconfitte consecutive di fronte a Gozzano e Vogherese, al momento concorrenti per evitare la retrocessione in Eccellenza.

Alla squadra di Cavaliere è stata sufficiente poco più di un'ora di gioco per realizzare tre reti, contro una squadra ancora una volta incapace di riuscire a trovare le giuste linee di gioco dalla cintola in su.

Restano da comprendere anche i motivi per la mancata convocazione di Sassari e Silvestri. Il centrocampista e l'esterno non dovrebbero infatti aver rimediato infortuni, ma per loro non c'è stato spazio all'interno della distinta gialloblu.

VOGHERESE - CAIRESE 3-0

Marcatori: Monza 15' rig. e 43' pt; Zito 16' st



VOGHERESE: Norrito, Velaj (34' st Usardi), Losio, Tunesi, Bortoletti, Milani, Monza (41' st Asei Conte), Gerace (20' st Sollini), Cappadonna (22' st Longo), Zito (26' st Gallo), La Vecchia.

A disposizione: Rossi, Tursi, Poropat, Corioni.

Allenatore: Cavaliere

CAIRESE: Cerantola, Lartey (7' pt Bellotti), Gargiulo, Garbarino, De Mori (17' st Kone); Lazzaretti, Castiglia, Ngamba (31' st Turone),Garcia (17' st Federico), Fernandez, Diagne (8' st Anselmo).

A disposizione: Rizzo, Catalano, Chiarlone, Vignaroli

Allenatore: Nappi

Arbitro: Montevergine di Ragusa