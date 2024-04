Calcio, Pontelungo. E' già tempo di voti per Zanardini: "Stagione da 9, davvero difficile chiedere di più"

“Al di là di come andrà questo finale di stagione voglio fare un esame globale di quello che abbiamo fatto quest’anno” – l’analisi di mister Fabio Zanardini – “Una stagione estremamente positiva, difficile pensare che avremmo potute fare meglio di così. Forse le due sconfitte consecutive con Carcarese e Campese hanno lasciato qualche strascico per questo finale e finchè la matematica non ci condannerà continueremo a lottare per provare a conquistare un posto nei playoff. Recuperare 6 punti al Celle e superare le squadre che ci precedono non è facile, ma oramai giochiamo senza pressione perché il nostro obiettivo è stato ampiamente conquistato”.

Un primo anno in Promozione che ha dato molti segnali per il futuro: “Il girone di ritorno può rispecchiare perfettamente cosa vuol dire giocare in questo campionato per una matricola, non puoi mai abbassare la guardia perché gli avversari ti castigano. Quanto fatto deve comunque essere un vanto per i ragazzi, perché non capita tutti i giorni. Giochiamoci queste quattro gare e vediamo dove ci porta la classifica, questo non cambierà comunque il 9 che do a questa stagione. Nessuno si sarebbe aspettato questa posizione di classifica a questo punto, probabilmente neanche noi stessi ci avremmo creduto se ce lo avessero detto. Arriviamo comunque davanti a squadre più esperte in categoria di noi e con budget più importanti, questo dimostra che il progetto Pontelungo va avanti e che migliora sempre di più”.